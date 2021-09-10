A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Riva'da TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi.

Toplantının ardından TFF ile Şenol Güneş'in yolları ayrıldı.

GÜNEŞ'İN 2. DÖNEM KARNESİ

Güneş, 2000-2004 yılları arasında da A Milli Takım teknik direktörlüğü yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nda ikinci dönemine Mart 2019'da başlayan Şenol Güneş'in sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecekti.

Ay Yıldızlı ekip, Şenol Güneş teknik direktörlüğünde 82 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 38’inden galibiyet ile ayrılan milliler, 23 kez berabere kalırken, 21 yenilgi yaşadı.