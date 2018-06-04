Adım adım finale koşuyoruz

BRT Spor'un haberine göre, Conifa World Cup 2018 turnuvası B gurubunda mücadele eden milli takımımız grubun son maçında Abhazya ile 2-2 berabere kalarak turnuvada çeyrek finale yükseldi. Milli takımımız yarın (5 haziran Salı) A grubu birincisi Barawa ile çeyrek final maçında karşılaşacak.

5. dakikada korner atışından gelen topa Serhan Önet kafa ile vurdu top az farkla auta çıktı.

7. dakikada sağdan gelişen Abazya atağında Serhan Önet tehlikeyi son anda önledi.

13. dakikada Adil Uçar’ın soldan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Halil Turan müsait pozisyonda topu auta attı.

21. dakikada Makasev’in ceza alanı dışından sert vuruşu gol oldu. 0-1.

29. dakikada soldan yapılan ortada topla buluşan Arif Uysal’ın sert vuruşunda defans topu son anda önledi.

34. dakikada Kenan’ın kullandığı serbest atışta topa iyi yükselen Ünal kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi.1-1.

55. dakikada Halil Turan’ın ceza alanı önünden sert şutu az farkla auta çıktı.

58. dakikada Abazya atağında Logua sağd taraftan ortaladı Akhvlediani’nin kafa vuruşu direğin üzerinden auta çıktı.

74. dakikada Zhanaa’nın sert şutunda top Çağrı’ya çarparak kornere çıktı.

75. dakikada Yasin Kurt’un uzun pası ile buluşan Halil Turan’ın sert şutunu kaleci önledi.

77. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Kenan Oshan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.2-1.

90. dakikada ceza alanı içerisinde Adil Uçar rakibi Khoaba’yı çekince hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Argyn topu filelere gönderdi.2-2.

Golden sonra hakeme itiraz eden Adil Uçar, turnuva kuralları gereği hakemden yeşil kart cezası aldı. Kural gereği Adil oyun dışına çıkıp yerine Fırat Eraslan girdi.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca milli takımımız bu sonuçla çeyrek finale yükseldi.Çeyrek final maçımız yarın Barawa ile oynanacak.