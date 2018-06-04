Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99250
ALTIN
191.045
DOLAR
4.5894
STERLİN
6.1216
EURO
5.3631
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Yapay renklendiricilere dikkat!
Şahan, Recep İvedik 6'nın afişini yayınladı
Recep İvedik 6'nın afişi yayınlandı

Adım adım finale koşuyoruz

CONIFA Dünya Kupası grup maçında KKTC Milli takımı çeyrek finale çıktı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 09:03
Adım adım finale koşuyoruz

BRT Spor'un haberine göre, Conifa World Cup 2018 turnuvası B gurubunda mücadele eden milli takımımız grubun son maçında Abhazya ile 2-2 berabere kalarak turnuvada çeyrek finale yükseldi. Milli takımımız yarın (5 haziran Salı) A grubu birincisi Barawa ile çeyrek final maçında karşılaşacak.

5. dakikada korner atışından gelen topa Serhan Önet kafa ile vurdu top az farkla auta çıktı.

7. dakikada sağdan gelişen Abazya atağında Serhan Önet tehlikeyi son anda önledi.

13. dakikada Adil Uçar’ın soldan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Halil Turan müsait pozisyonda topu auta attı.

21. dakikada Makasev’in ceza alanı dışından sert vuruşu gol oldu. 0-1.

29. dakikada soldan yapılan ortada topla buluşan Arif Uysal’ın sert vuruşunda defans topu son anda önledi.

34. dakikada Kenan’ın kullandığı serbest atışta topa iyi yükselen Ünal kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi.1-1.

55. dakikada Halil Turan’ın ceza alanı önünden sert şutu az farkla auta çıktı.

58. dakikada Abazya atağında Logua sağd taraftan ortaladı Akhvlediani’nin kafa vuruşu direğin üzerinden auta çıktı.

74. dakikada Zhanaa’nın sert şutunda top Çağrı’ya çarparak kornere çıktı.

75. dakikada Yasin Kurt’un uzun pası ile buluşan Halil Turan’ın sert şutunu kaleci önledi.

77. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Kenan Oshan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.2-1.

90. dakikada ceza alanı içerisinde Adil Uçar rakibi Khoaba’yı çekince hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Argyn topu filelere gönderdi.2-2.

Golden sonra hakeme itiraz eden Adil Uçar, turnuva kuralları gereği hakemden yeşil kart cezası aldı. Kural gereği Adil oyun dışına çıkıp yerine Fırat Eraslan girdi.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca milli takımımız bu sonuçla çeyrek finale yükseldi.Çeyrek final maçımız yarın Barawa ile oynanacak.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunuslu futbolculardan maç sırasında oruç açma taktiği
Tunuslu futbolculardan maç sırasında oruç açma taktiği
Buğra ve Aleyna tie-breakte kaybetti: 2-1
Buğra ve Aleyna tie-breakte kaybetti: 2-1
Zafer Fahri ve Kalfaoğlu’nun
Zafer Fahri ve Kalfaoğlu’nun

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim