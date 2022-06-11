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Alex de Souza'nın acı günü!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski futbolcusu Alex de Souza'nın babası, yaşamını yitirdi.

11 Haziran 2022 Cumartesi 14:33
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Alex de Souza'nın acı günü!
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Alex de Souza, pankreas kanseri tedavisi gören ve 67 yaşında hayatını kaybeden babası Adenir Rodrigues de Souza'nın vefatını, Instagram'dan paylaştığı mesajla duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, vefat dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Efsane oyuncularımızdan Alex de Souza'nın babası Adenir Rodrigues de Souza'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Alex ve tüm Souza ailesinin acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, Adenir Rodrigues de Souza'ya Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Brezilya'nın Coritiba, Cruzeiro, Palmeiras ve Sao Paulo kulüpleri de başsağlığı mesajı paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
Alex De Souza
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