Ali Koç açıkladı: Mesut Özil ne zaman oynayacak, imza töreni ne zaman?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında konuştu.

Ali Koç, sezon başında yoğun bir transfer dönemi geçirdiklerini belirtti ve ara transfer dönemindeki hamlelere de dikkat çekti.

Mesut Özil'in imza töreniyle ilgili de tarih veren Ali Koç aynı zamanda taraftara da mesaj yolladı.

''Herkes inişli çıkışlı dönemler yaşayacak''

''Sezon başında yoğun bir transfer sezonu geçirdik. Lige iyi başladık, kötü bir dönemimiz oldu. Şimdi ilk yarının bitimine bir hafta kala liderle aramızda 2 puan var. Tüm takımlar inişli çıkışlı dönemler yaşayacak. Hiçbir kulübün ve futbolcunun alışık olmadığı bir takvime giriyoruz. Sivas'ya -12'de oynadık. Geç başladık ve erken bitirmek zorundayız. Takım sayısı da arttı. Takvim kısaldı, maç sayısı arttı. Bu nedenle kadro derinliğimizin kıymeti daha iyi anlaşılmaya başlandı. Zamana ihtiyacımız var dedik. Kırılma anlarının yaşanacaklarını biliyorduk ama iyi yoldayız. Bu çok uzun bir yol, inişler çıkışlar olacaktır dedik. Bizim yaşadığımızı yaşayan birçok kulüp var. Onların teknik direktörleri ya da başkanları bu durumda çok fazla tartışmaya açılmıyor. Fenerbahçe'de böyle bir yapı var. Özellikle genç taraftarlardan ricam, 90 dakikalık performansla duygularınızın tavan yapmasını ya da üzülmenizi istemiyorum. Büyük resme bakmanızı istiyorum. Oyuncularımızın her birinin duyguları var. Sözlerden etkileniyorlar. Hepsine sahip çıkmaya devam edelim''

''Transferde bir nokta atış daha olabilir''

''Şu an 3 oyuncuyla ilgili net konuşabiliriz. Attila Szalai'nin işlemleri bitti, bu hafta oynayabilir. Samuel de 23 yaşında. Geleceğe yatırım olarak aldık. Başarıya aç arkadaşlarımız. Umarım bu beklentiler gerçekleşir. Bu iki oyuncu hocamızın ve sportif direktörümüzün isteği doğrultusunda yapıldı. Mesut Özil var, ona geleceğim. Belki bir nokta atışı daha olabilir...''

''Üstüne basarak evin oğlu diyorum...''

''Mesut Özil'i renklerimize bağlamak için adım attık. Yetenekleri, başarıları ortada. Tartışmaları bile açmıyorum. Arsenal ile bir problem yaşadı, gönül bağları koptu. Biz de bunu gördük. Bir rüya şu anda gerçekleşmeye çok çok yakın durumda. Özil'in rekorları, aklı, becerisi hepsi ortada. Bununla beraber bazı futbolcularda da olduğu gibi Mesut Özil futbolcudan öte bir marka. Üstüne basarak evin oğlu diyorum... Buraya çok yıldız geldi ama bu seviyede biri gelmedi. Özellikle de Fenerbahçeli biri gelmedi. Evin oğlu geldi ve inşallah başarılı olacaktır''

Mesut Özil ne zaman oynayacak, imza töreni ne zaman?

''Başka kulüpler de istedi ama Mesut Özil'in gönlü bizdeydi. Mesut'un sakatlık durumu yok. İngiltere'deki mevzuata göre listede adı olmamasına rağmen A takımla idmanlara çıktı. Karantina süresi vardı. Bunun ardından imza işlemleri olacak. Mesut Özil'in ilk idmanına yarın akşam çıkmasını bekliyoruz. Ne zaman oynayacağına biz karar vermeyeceğiz, hocası karar verecek. Ancak eski hocasıyla konuştuğumda, '3-4 hafta sürer' demişti. Herhalde 2 hafta sonra yavaş yavaş maçlara girmeye başlar. Umarım yanılmam. Her şey yolunda gittiği takdirde imza gününü Salı günü planlıyoruz.''

NTV