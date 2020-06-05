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Ali Koç: Nihat Özdemir’e soruyorum, 2010-2011 sezonu şampiyonu kimdir?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarına tepki göstererek,"Sayın Nihat Özdemir’e soruyorum, 2010-2011 sezonu şampiyonu kimdir? Beklemenize gerek yok, söyleyin. Top çevirmeye gerek yok. Kendisi ile istediği her platformda bunu konuşmak, değerlendirmek, tartışmak isteriz" dedi.

05 Haziran 2020 Cuma 23:40
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Ali Koç: Nihat Özdemir’e soruyorum, 2010-2011 sezonu şampiyonu kimdir?

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 2010-2011 sezonuyla ilgili yaptığı açıklamalara sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, kulüp televizyonu üzerinden yanıt verdi.

Özdemir'in dün ve bugünkü açıklamalarına tepki gösteren Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:


“TFF Başkanı Özdemir, bir erdemlik gösterir ve özür diler diye tüm tepkilere rağmen bekledik”

“Sayın Nihat Özdemir’e şahsım ve camiam adına teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum ki bu açıklamaları yaptı. Tüm Fenerbahçelilerin gerçeği görebilmesi açısından Allah’ın lütfu diyebileceğim şekilde içindekileri dışa vurmuştur”

“Özdemir, söz konusu Fenerbahçe’yse nasıl kötü bir zihniyete sahip olduğunu gözler önüne serdi. Bu açıklamayla bizleri kenetlemiştir”

“Fenerbahçe Spor Kulübü’ne kurulan tuzaklar, kumpaslar ortaya çıkmıştır”

“Liglerin başlamasına 1 hafta kala, bir kaos yaratılmak isteniyor. Davamız yaklaşıyor, bu dönemde bu açıklamaları manidar görüyorum. Kurgulanmış bir röportaj mı, bunu bile sorguluyoruz”

“Bu aynı zamanda Aziz Yıldırım’a karşı yapılan bir saygısızlıktır. Eminim ki Yıldırım da bu konuyla ilgili açıklama yapacaktır”

“Kulüp üyeliğinden ihraç, bir sürece bağlıdır. Yönetim kurulunun vereceği bir karar değildir. Ama inanıyorum ki ileriki dönemde ilgili kurullar tarafından değerlendirilecektir”

“Ben şahsen kulübümüzden Nihat beyin ihraç edilmesinin, kendisini çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Hatta şirin gözükmek istediği kesimlere karşı sıcak görünmeyi isteyecektir”

“Fenerbahçe’yi derinden özümsememiş bir insan için ihraç edilmek çok bir şey ifade etmeyecektir”

“En sıkıntılı günde bile, Fenerbahçe hiçbir zaman yalnız değildir”

“Bizim başarısızlığımızda sizin de büyük payınız var Nihat bey”

“Gündemi saptırmak için bizi hedef alması ilk defa olmadı”

“Nihat Özdemir’e soruyorum, 2010-2011 sezonu şampiyonu kimdir? Beklemenize gerek yok, söyleyin. Top çevirmeye gerek yok”

“Sayın Nihat Özdemir’e ‘Hodri meydan’ diyoruz. Kendisi ile istediği her platformda bunu konuşmak, değerlendirmek, tartışmak isteriz”

“Umarım bundan sonra Fenerbahçe’ye hizmet etmezsiniz”

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAli Koç
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