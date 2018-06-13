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Ali Koç: Yerli hoca olursa Aykut Hoca'dan başkası olmayacak

Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde düzenlenen törende Comolli 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Törene Başkan Ali Koç, Başkan Yardımcısı Semih Özsoy, yöneticiler ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük katıldı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 16:56
Ali Koç: Yerli hoca olursa Aykut Hoca'dan başkası olmayacak

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında sözleşme imzaladı. Comolli, Teknik Direktör Aykut Kocaman'la görüştüğünü ancak konuyla ilgili son kararı yönetimin vereceğini söylerken, Başkan Ali Koç ise, "Yerli hoca ile çalışacaksak bu Aykut Hoca'dan başkası olmayacaktır" dedi.

Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde düzenlenen törende Comolli 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Törene Başkan Ali Koç, Başkan Yardımcısı Semih Özsoy, yöneticiler ve Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük katıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusuna açıklık getirdi. Koç, Aykut Kocaman'la ilgili yaptığı açıklamada, "Hocamızla iki kez görüştüm. Resmi çekmemiz açısından çok yardımcı oldu. Bu kadroyu 2. yapıp Şampiyonlar Ligi'ne taşıması çok büyük başarıdır. Önümüzdeki sezon kendi beklentilerimizi, o kendi beklentilerini bizimle paylaştı. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, yerli hoca ile çalışacaksak bu Aykut Hoca'dan başkası olmayacaktır" ifadesini kullandı.

Ersun Yanal ismini kesin bir dille yalanlayan Koç, şunları söyledi:

"Bodrum'a en son kampanyamız için gitmiştim. Bodrum'a gidip Ersun Hoca'yla görüştüğüm yazılıyor. Bunlar nereden çıkıyor bilmiyorum. Yakından uzaktan gerçekle alakası yok. Yerli hoca ile devam edeceksek Aykut Hoca'dan başkası olmayacaktır. Kendisinden cumaya kadar süre istedim. Damien'in çalışmaları için de süre gerekiyor. Yeni bir yolculuğa çıktık. Gelecekle ilgili her türlü opsiyonumuzu en sağlıklı ve doğru şekilde değerlendireceğiz. Kimsenin baskısı altında kalmadan duygusallığa yer vermeden veya mininum yer vererek, bu konuda camiamız açısından en sağlıklı kararı almaya çalışıyoruz. Hep beraber kararımızı vereceğiz ve sizinle paylaşacağız."

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Ülker Stadı'nda yeni sportif direktör Damien Comolli (solda) için imza töreni düzenlendi. İmza törenine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.

'PANİK TRANSFER YAPMAYACAĞIZ'

Koç, transferde kiralama yöntemini daha fazla uygulayacaklarını ve İspanyol ekibi Barcelona'dan ilgilendikleri futbolcular olduğunu da aktararak, şunları kaydetti: "Benim 'panik transfer' dediğim şeyi yapmayacağız. Avrupa'dan elendikten sonra dikkat dağıtalım diye panik halinde transfer yapmayacağız. Geçen yıl Vardar'a elendikten sonra olduğu gibi olmayacak. Bir transfer son dakika fırsatı olursa olabilir. Panik transferleri hiç yapmayacağımızı taahhüt edebilirim."

COMOLLI: KOCAMAN'LA TOPLANTIDAN ÇOK KEYİF ALDIM

Damien Comolli de, Aykut Kocaman'la ilgili sorulan soruya, "Buraya geldiğimde Aykut hoca ile birebir toplantı yaptım. Sayın Kocaman'la yaptığım toplantıdan çok keyif aldım. Bana anlatıldığı gibi kibar, işini ve kulübünü çok seven; futbolcuları tarafından çok saygı duyulan bir insan. Kendisinden her departman için rapor alıyorum. Bu rapor doğrultusunda yönetime kararını bildireceğim ve son kararı yönetim verecek" yanıtını verdi.

Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Comolli, ''Burada olmak benim için ayrıcalık. Ben buraya geldikten sonra Fenerbahçe'nin büyüklüğüne bir kere daha hayran kaldım. Herkesin bu kulüp için omuz omuza verdiğini görmek çok güzel. Burada yeniden bir futbol kültürü inşa etmek istiyoruz. Türkiye'de görülmemiş bir futbol kültüründe bahsediyoruz. İnşallah başarılı oluruz" dedi.

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