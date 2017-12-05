Ali’den kötü haber

Havadis Spor'un haberine göre, K-Pet Süper Lig’in 11’inci haftasında Gençlik Gücü ile karşı karşıya gelen Yalova, 1-0 mağlup duruma düştüğü mücadeleyi 3-1 galip tamamladı ve aldığı bu galibiyetle 5 basamak yukarı tırmandı.

Karşılaşmada ilk devrenin sonuna doğru sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve ambulans ile sahayı terk etmek zorunda kalan Ali Özbahar’dan gelen kötü haber 3-1’lik galibiyeti unutturdu.

Başarılı oyuncunun dün çekilen MR’nda sol diz çapraz bağlarının koptuğu görüldü. Futbolcu ile yöneticiler görüşerek operasyon kararını verecekler ve Ali Özbahar bu hafta arasında ameliyat olacak. Ali Özbahar’ın bu sezon geri dönüşüne düşük ihtimal verilirken, en iyi şekilde gelecek sezon takıma dönmesi bekleniyor.

Uche cezalı oldu

Yalova’da Ali Özbahar’ın sakatlanması yanında GG maçında 39’uncu dakikada sarı kart gören Uche’nin de 4 sarı kart cezalısı durumuna düşmesi GG maçından çıkan bir diğer kötü haber oldu. Karşılaşmada yardımcı hakemin uyarısı ile orta hakem tarafından saha dışına gönderilen teknik adam Derviş Kolcu ile birlikte bu hafta sonu başkentte oynanacak Yenicami maçında Uche de forma giyemeyecek diğer oyuncu olacak.