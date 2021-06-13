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Alkışlar Çocuk Fitnes Milli Takımımıza

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’na bağlı NEV Çocuk Fitnes Milli Takımımız, Dünya Çocuk Fitnes Şampiyonası’nda önemli başarılar ede etti.

13 Haziran 2021 Pazar 18:22
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Alkışlar Çocuk Fitnes Milli Takımımıza

IFBB (Uluslararası Vücut Geliştirme Federasyonu) tarafından Sırbistan’da düzenlenen Dünya Çocuk Fitnes Şampiyonası’na KKTC olarak ülkemiz adına katılan NEV Çocuk Milli Takımı sporcularımız dünyanın dört bir yanından sporcularla mücadele etme fırsatı buldu.

Bu alanda birçok başarılara imza atan çocuklarımız yine elde ettikleri başarılarla ülkemizi gururlandırdılar.
Coşkun Taşt Ateş yaş kategorisinde şampiyon olurken takımsal klasmanda ekibimiz Fitnes Koreografi şampiyonluğu kazandı.
Öte yandan dünya Şampiyonası gibi büyük bir organizasyonda, 6 yaşındaki minik sporcumuz Doğa Dağgez bir ilki gerçekleştirerek 7 yaş kategorisinde yarıştı ve güçlü rakipleriarasında dördüncü olmayı başardı.

Sporcularımızın elde etmiş olduğu dereceler şöyle;
Coşkun Taşt Ateş: Şmapiyon
Fitnes Koreografi: Şampiyon
Armin Tuğberk: Üçüncülük
Aren Mustafa Tantura: Üçüncülük
Funda Özberkan: Üçüncülük
Samila Derin Gülken: Dördüncülük
Doğa Dağgez: Dördüncülük
Işınhan Yücel: Beşincilik
Ege Sapmaz: Beşincilik

Anahtar Kelimeler:
KKTC Halter Ve Vücut Geliştirme FederasyonuNEV Çocuk Fitnes Milli Takımı
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