Alkışlar Çocuk Fitnes Milli Takımımıza

IFBB (Uluslararası Vücut Geliştirme Federasyonu) tarafından Sırbistan’da düzenlenen Dünya Çocuk Fitnes Şampiyonası’na KKTC olarak ülkemiz adına katılan NEV Çocuk Milli Takımı sporcularımız dünyanın dört bir yanından sporcularla mücadele etme fırsatı buldu.

Bu alanda birçok başarılara imza atan çocuklarımız yine elde ettikleri başarılarla ülkemizi gururlandırdılar.

Coşkun Taşt Ateş yaş kategorisinde şampiyon olurken takımsal klasmanda ekibimiz Fitnes Koreografi şampiyonluğu kazandı.

Öte yandan dünya Şampiyonası gibi büyük bir organizasyonda, 6 yaşındaki minik sporcumuz Doğa Dağgez bir ilki gerçekleştirerek 7 yaş kategorisinde yarıştı ve güçlü rakipleriarasında dördüncü olmayı başardı.

Sporcularımızın elde etmiş olduğu dereceler şöyle;

Coşkun Taşt Ateş: Şmapiyon

Fitnes Koreografi: Şampiyon

Armin Tuğberk: Üçüncülük

Aren Mustafa Tantura: Üçüncülük

Funda Özberkan: Üçüncülük

Samila Derin Gülken: Dördüncülük

Doğa Dağgez: Dördüncülük

Işınhan Yücel: Beşincilik

Ege Sapmaz: Beşincilik