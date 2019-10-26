Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Google artık onları daha iyi anlayacak!
Google artık onları daha iyi...
Prostat kanserine Türk freni
Prostat kanserine Türk freni
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi

Almanya'da hakemler maça çıkmayacak!

26 Ekim 2019 Cumartesi 11:09
Almanya'da hakemler maça çıkmayacak!

Hakemler sahalarda artan şiddet olaylarıprotesto etmek amacıyla hafta sonu maça çıkmayacak. Berlin Futbol Federasyonu, grevden dolayı hafta sonu amatör liglerde oynanacak karşılaşmaları iptal etti

Almanya'nın Berlin eyaletinde hakemlerin sahalarda artan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla maça çıkmama kararı almasından dolayı Berlin Futbol Federasyonu (BFV) hafta sonu amatör liglerde oynanacak karşılaşmaları iptal etti.

BFV'den yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin bugün yaptığı olağanüstü telefon konferansında, hakemlerin hafta sonu grev yapacaklarından dolayı 25-27 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm karşılamaların iptal edildiği kararının alındığı belirtildi. 

Açıklamada, böylelikle Berlin eyaletindeki BFV'nın sorumluluğu altındaki tüm amatör futbol karşılaşmaların oynanmayacağı kaydedildi. 

BFV Hakem Kurulu Başkanı Jörg Wehling de sahalarda şiddetin arttığını ve bu sezon oynanan karşılaşmalarda 109 şiddet ve ayrımcılık olayının kayda geçtiğini belirterek, "59 olayda hakemler etkilendi. Bunlar endişe verici sayılar. Buna karşı harekete geçilmesi ve 'dur' denilmesi lazım." ifadelerini kullandı. 

Berlin'deki hakemlerin grevinin Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ve Kuzeydoğu Almanya Futbol Federasyonu (NOFV) sorumluluğunda yapılacak karşılaşmaları etkilemeyeceği bildirildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaHakemlerMaçşiddet OlaylarıProtestoGrevBerlin Futbol FederasyonuSporHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Şampiyon
KKTC Şampiyon
Afrodisia’da final günü
Afrodisia’da final günü
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kilit isimler; Muslera ve Karius!
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kilit isimler; Muslera ve Karius!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim