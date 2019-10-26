Almanya'da hakemler maça çıkmayacak!

Hakemler sahalarda artan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla hafta sonu maça çıkmayacak. Berlin Futbol Federasyonu, grevden dolayı hafta sonu amatör liglerde oynanacak karşılaşmaları iptal etti

Almanya'nın Berlin eyaletinde hakemlerin sahalarda artan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla maça çıkmama kararı almasından dolayı Berlin Futbol Federasyonu (BFV) hafta sonu amatör liglerde oynanacak karşılaşmaları iptal etti.

BFV'den yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin bugün yaptığı olağanüstü telefon konferansında, hakemlerin hafta sonu grev yapacaklarından dolayı 25-27 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm karşılamaların iptal edildiği kararının alındığı belirtildi.

Açıklamada, böylelikle Berlin eyaletindeki BFV'nın sorumluluğu altındaki tüm amatör futbol karşılaşmaların oynanmayacağı kaydedildi.

BFV Hakem Kurulu Başkanı Jörg Wehling de sahalarda şiddetin arttığını ve bu sezon oynanan karşılaşmalarda 109 şiddet ve ayrımcılık olayının kayda geçtiğini belirterek, "59 olayda hakemler etkilendi. Bunlar endişe verici sayılar. Buna karşı harekete geçilmesi ve 'dur' denilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Berlin'deki hakemlerin grevinin Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ve Kuzeydoğu Almanya Futbol Federasyonu (NOFV) sorumluluğunda yapılacak karşılaşmaları etkilemeyeceği bildirildi.