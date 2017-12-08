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Altın Top Ödülü, 5. kez Ronaldo’nun

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü’nü (Ballon d’Or), Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo kazandı.

08 Aralık 2017 Cuma 09:47
Altın Top Ödülü, 5. kez Ronaldo’nun
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France Football Dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, Portekizli Cristiano Ronaldo yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü’nün sahibi oldu.

2008, 2013, 2014 ve 2016 yıllarının ardından 5. kez ödüle layık görülen 32 yaşındaki Ronaldo, daha önce 5 defa bu ödülü kazanan Barcelona’nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi’yi yakaladı.

Lionel Messi ve Paris Saint-Germain’in Brezilyalı yıldız oyuncusu Neymar, oylamada Ronaldo’nun gerisinde kaldı.
Ronaldo, 2017 yılında İspanyol ekibi Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

France Football Dergisi’nin 1956-2009 yıllarında verdiği “Altın Top” ödülü ile FIFA’nın 1991-2009 arasında seçtiği “Dünyada Yılın Futbolcusu” ödülü, 2010 yılında “FIFA Altın Top” adı altında birleşmişti. İki kurum, “FIFA Altın Top” ismiyle verilen dünyada yılın futbolcusu ödülünde ortaklığa geçen yıl son vermişti.

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