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Amatör maçta rakibiyle çarpışan kaleci ağır yaralı

Zonguldak'ta amatör maçta çıktığı hava topunda rakibiyle çarpışan Çaycumaspor kalecisi Aykut Demirdelen ağır yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Demirdelen'in durumunun ciddiyetini korduğu öğrenildi.

27 Kasım 2022 Pazar 22:51
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Amatör maçta rakibiyle çarpışan kaleci ağır yaralı



Zonguldak Süper Amatör Ligi maçında girdiği hava topu mücadelesinde rakibinden aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Çaycumaspor kalecisi Aykut Demirdelen, hastanede tedavi altına alındı.

Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda oynanan Akınspor ve Çaycumaspor maçının ikinci yarısında bir pozisyonda hava topuna çıkan Aykut Demirdelen, rakibiyle çarpışarak yere düştü.

Başına ve kulağına aldığı darbeyle ağır yaralanan kaleci Aykut'a ilk müdahaleyi, saha kenarındaki sağlık ekipleri ile doktor olan tribündeki CHP Ereğli İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul yaptı.

Ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırılan kalecinin yoğun bakıma alındığı, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Akınspor Kulübü de 1-1 berabere biten maçın sonunda yayımladığı mesajında, "Girdiği pozisyonda çarpışma sonucunda talihsiz sakatlık geçiren Aykut Demirdelen'e ve Çaycumaspor ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yoğun bakıma alınan Aykut, 3 gün boyunca bekletilecek, dualarımız seninle." denildi.

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