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Ampute Futbol Milli Takımımız, dünya şampiyonu!

09 Ekim 2022 Pazar 21:23
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Ampute Futbol Milli Takımımız, dünya şampiyonu!



Ampute Futbol Milli Takımımız, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Ampute Futbol Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası final maçında son şampiyon Angola ile karşı karşıya geldi.

Nef Stadyumu'nda oynanan maçta rakibini 4-1 yenen Ay-Yıldızlılar namağlup şekilde dünya şampiyonu oldu.

Millilerimize kupayı getiren golleri Ömer Güleryüz (19'), Rahmi Özcan (31' pen. ve 44') ve Serkan Dereli (49') kaydetti.

Angola'nın tek golünü ise Adao (24') attı.

Türkiye, 2018'de Meksika'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası finallerinde yine Angola'yla şampiyonluk maçına çıkmış ancak penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 yenilerek ikinci olmuştu.

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