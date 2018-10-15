Arda Turan'a 12.5, Berkay'a 2 yıl hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Arda Turan'a 12.5 yıl, kavga ettiği şarkıcı Berkay hakkında ise 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.