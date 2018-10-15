Arda Turan'a 12.5, Berkay'a 2 yıl hapis talebi

İstanbul başsavcılığı futbolcu Arda Turan hakkında 12.5 yıl, kavga ettiği şarkıcı Berkay hakkında ise 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.
Savcılık Turan'ın 'cinsel taciz', 'ruhsatsız silah bulundurmak', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' ve 'kasten yaralama' suçlarından cezalandırılmasını istedi.
Şarkıcı Berkay hakkında ise Turan'a yönelik 'hakaret' suçundan başka bir iddianame hazırlandı. Berkay'a 'tehdit' suçundan takipsizlik kararı verildi.
İddianameler mahkemelerce kabule edilirse ikili hakkında dava açılacak.