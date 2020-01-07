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Arda Turan'ın sözleşmesi feshedildi

Medipol Başakşehir'de Arda Turan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Medipol Başakşehir'de Arda Turan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Facebookta Paylaş

07 Ocak 2020 Salı 14:59
Arda Turan'ın sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de deneyimli futbolcu Arda Turan'ın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Medipol Başakşehir kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına kendisinden izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan’ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımımızda forma giyen Arda Turan’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Medipol Başakşehir, Arda Turan'ı 2017-2018 sezonunun devre arasında Barcelona'dan 2,5 yıllığına kiralamıştı. Tecrübeli oyuncu, oynadığı 39 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: TRT HABER

Anahtar Kelimeler:
ARDATuranFesh
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