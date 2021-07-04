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Arıklı, Türkiye Birincisi Özcihan’ı Tebrik Etti

Türkiye’nin Kütahya ilçesinde düzenlenen U 18 Türkiye Şampiyonası’nda, 100m kategorisinde Türkiye birincisi gelen Kıbrıslı Türk sporcu Taygun Artan Özcihan, ülkemizi gururlandırdı.

04 Temmuz 2021 Pazar 11:22
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Arıklı, Türkiye Birincisi Özcihan’ı Tebrik Etti

Serisinde üç rekor birden kıran Özcihan, 100 metreden sonra 200 metrede de Türkiye şampiyonluğunu elde ederek ilkler arasına girmeyi başardı. Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, şampiyonada yaptığı dereceler ile ülkemizi başarıyla temsil eden genç sporcumuzun başarısının gurur verici olduğunu belirterek, bundan sonraki yarışmalar içinde başarılarının devamını diledi. Arıklı, Kıbrıs Türk gençliğinin spor anlamındaki başarılarının aslında izolasyonu da ortadan kaldıran tek gerçek olduğuna da parmak bastı.

Gençlere, spora ve sporcunun önemine dikkat çeken Arıklı, gelecek nesile destek olmanın önemine vurgu yaptı.

Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı olduğu günden itibaren spor alanına katkı koyduklarını ve bu katkıların arkasının geleceğini belirtti.

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