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Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe play off turu ilk maçında çıkıyor.İşte kritik maçın detayları..

17 Ağustos 2022 Çarşamba 19:29
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Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman?


UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe Play Off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya ekibi Austria Wien ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Slovacko'yu eleyerek play off turuna kalan temsilcimiz Austria Wien ile eşleşti.İlk maçını deplasmanda oynayacak olan sarı lacivertliler gruplara kalmak için avantaj kovalayacak.

Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Fenerbahçe'de moraller yerinde.Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe bu turu geçmesi halinde gruplara katılmaya hak kazanacak.

Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?

Austria Wien - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Play Off maçı 18 Ağustos (yarın) saat 22.00'de oynanacak.Avusturya Franz Horr Stadyumu'nda oynanacak maçı Daniel Siebert yönetecek.

Austria Wien - Fenerbahçe maçının yayınlanacağı kanal henüz açıklanmadı..

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAustria Wien
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