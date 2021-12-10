Avrupa'da rüya gibi gece!

Avrupa'da fırtına gibi esen Galatasaray'ın karşısında Lazio da duramadı. Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalyan devine kaleyi göstermeyen Aslan, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı ve namağlup bir üst tura yükseldi.

Karşılaşma boyunca kontrollü bir oyun sergileyen Galatasaray, Lazio'ya kaleyi göstermedi. Karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray 12 puanla grubu lider bitirdi. Henüz Avrupa'da bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılar 3 galibiyet ve 3 beraberlikle son 16 turuna namağlup apoletiyle yükseldi.