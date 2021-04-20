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Avrupa Süper Ligi projesi resmen dağıldı

Kurucu takımlardan olan Manchester City ve Chelsea, Avrupa Süper Ligi'nden çekilme sürecini başlattı. Aynı zamanda Manchester United Başkanı Ed Woodward görevinden istifa etti.

20 Nisan 2021 Salı 23:28
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Avrupa Süper Ligi projesi resmen dağıldı

Avrupa Süper Ligi'nin kurulması haberiyle başlayan kaos fırtınası, yerini dağılma kasırgasına bıraktı. Bu akşam dağılmak için görüşme yapan 12 kulübün iç işlerinde büyük sıkıntılar yaşanmaya başladı.

İşte ortalığı sallayan o gelişmeler:

UNİTED SATILIYOR

Manchester United'ın sahibi olan ABD'li Glazer ailesi, Süper lig projesinin gerçekleşmemesinin ardından kulübü satmayı düşünüyor. Manchester United Yönetim kurulu başkanı Woodward da istifa ettiğini açıkladı.

JUVENTUS BAŞKANI BIRAKIYOR

Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Juventus'taki görevlerinden istifa edeceği iddia ediliyor, İtalyan ekibi şimdilik bu söylentiyi doğrulamadı. UEFA Başkanı Ceferin, "Agnelli bir yılan. Onun kadar rahat yalan söyleyen birisini görmedim" diye konuşmuştu.

PEREZ'E İSTİFA BASKISI

Florentino Perez'in de istifa etmesi için kendisine büyük bir baskı var. Avrupa Süper Ligi'nin başkanı seçilen Perez'in Real Madrid'den de istifası isteniyor.

CHELSEA TARAFTARI: BİZİM SAYEMİZDE

Dağılma haberini Chelsea taraftarları coşkuyla karşıladı. Kulübün zengin sahibi Rus milyarder Abramovic'e de meydan okuyan Chelsea taraftarları, "Deplasmanlar bizimdir" sloganı attı. Chelsea taraftarları, dağılma kararının kendileri sayesinde olduğunu belirten paylaşımlar yaptı.

BARÇA VE MADRİD DE DİRENEMİYOR

Barcelona Başkanı Laporta, "Barcelona, genel kurul üyelerinin onayı olmadan Avrupa Süper Ligi'ne girmeyecek. Kulüp onların, karar onların." diyerek geri adım sinyali verdi. Atletico Madrid'in yönetiminin bir kısmının da bu projeye karşı olduğu belirtildi. Barcelona'nın, Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmaya çekimser olduğu konuşuluyordu.

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Avrupa Süper Ligi
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