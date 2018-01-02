Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116549
ALTIN
158.831
DOLAR
3.7657
STERLİN
5.0973
EURO
4.5481
Çocuklu evlerde dikkat edilmesi gereken 19 hijyen kuralı
Çocuklu evlerde bu kurallara dikkat!
Sık sık dans eden çiftlere müjde!
Sık sık dans eden çiftlere...
Sağ yumruğu 90 saniye sıkmanın öyle bir faydası var ki…
Yumruğu 90 saniye sıkmanın öyle...
Cinsel yolla bulaşan HPV kansere yol açabilir!
Cinsel yolla bulaşıyor kansere yol...
Uçak yolculuğu sağlığımızı tehdit mi ediyor?
Uçak yolculuğu sağlığımızı tehdit mi...
banner37
banner34

Aytemiz Alanyaspor Hikmet Karaman ile anlaştı

banner35

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor teknik direktörlük görevi için Hikmet Karaman ile prensipte anlaştı.

02 Ocak 2018 Salı 12:46
Aytemiz Alanyaspor Hikmet Karaman ile anlaştı
banner10

Aytemiz Alanyaspor Safet Susic'ten boşalan teknik direktörlük görevi için tecrübeli hoca Hikmet Karaman ile prensipte anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması beklenirken, Hikmet Karaman'ın sosyal medyadan tebrikleri kabul ederek, Aytemiz Alanyaspor'un resmi internet sayfasının paylaşımlarını da kendi duvarında paylaştığı görüldü.

Yurt dışında olan Hikmet Karaman'ın yardımcılarının kulüp tesislerini gezdiği belirtildi. Aytemiz Alanyaspor yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmezken, yönetim toplantısı ve Karaman'ın yurt dışından gelmesinin ardından açıklama yapılması bekleniyor.

15. TAKIMI OLACAK

Hikmet Karaman, A. Alanyaspor ile birlikte kariyerindeki 15. takımı çalıştırmış olacak. Tecrübeli teknik direktör daha önce Zeytinburnuspor, Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Adanaspor, Kocaelispor, Kayserispor, Ankaragücü, Malatyaspor, Ankaraspor, Antalyaspor, Manisaspor, Gaziantepspor, Bursaspor ve Kayseri Erciyesspor'un başında görev yapmıştı.

banner22
Son Güncelleme: 02.01.2018 12:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cenk Tosun için anlaşma sağlandı!
Cenk Tosun için anlaşma sağlandı!
Ligin beyi Yenicami
Ligin beyi Yenicami
Forest’in golcüsü yolda
Forest’in golcüsü yolda

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim