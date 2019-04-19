Badmintoncular Türkiye şampiyonasında

KKTC Badminton 15 yaş altı Milli takımı sporcuları Ankara’ya gitti.

Badminton Milli Takımı 18-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Ankara Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonunda düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına 11 kişilik kafile ile katılıyor. Kafilede antrenör olarak Ali Kandulu, idareciliğini ise Elin Askerin yaptığı Milli Takımımızda 4 bayan 5 erkek sporcu bulunuyor. Milli Takımımızı bayanlarda Rabia Kadiroğulları, İzgi Mertdin, İncinaz Üngüder ve Nehir Arslan temsil ederken, erkeklerde ise Hüseyin Şahali, Hasan Altay, Hazan Ali Akhisar, Başar Kuzel ve Emre Erçelik temsil edecek.

BRT