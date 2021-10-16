Balotelli'den olay hareket!

Süper Lig'in 9. haftasında Adana Demirspor, sahasında Yeni Malatya'yla karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısına ise Balotelli'nin yatığı hareket damga vurdu. İtalyan golcü, Malatya savunmacısı Sadık Çiftpınar'ı saçından çekerek yere düşürdü. VAR kararının ardından hakem Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi.

Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli'nin Sadık Çiftpınar'a yaptığı hareket Yeni Malatya maçına damga vurdu.

FIRAT AYDINUS OYUNU DEVAM ETTİRDİ

Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli, mücadelenin 7. dakikasında Yeni Malatyaspor'un savunmacısı Sadık Çiftpınar'ın saçını çekerek yere düşürdü. Bu pozisyonun ardından VAR ile görüşme gerçekleştiren Fırat Aydınus, oyunun devam etmesine karar verdi.