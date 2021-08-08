Barcelona'dan ayrılan Messi, basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı

Lionel Messi, yetiştiği ve efsanesi olduğu Barcelona'ya veda etti. Arjantinli yıldız futbolcu, konuşma yapmakta zorlanırken uzun süre ağladı. Bunun üzerine salondakiler Messi'yi ayakta alkışladı.

Messi, "Hiç elveda demeyeceğim. Bunu düşünmedim, hiç böyle hayal etmedim. Ayrılmaya hiç hazır değilim. Benim bütün hayatım burası, bütün evim burası. Üç çocuğum Katalan sayılır. Buraya geri döneceğimizden şüpheniz olmasın" dedi.

Barcelona, Lionel Messi'nin gitmesine izin vermek zorunda kaldıklarını çünkü efsanevi futbolcunun yüksek maaşı ve La Liga'nın sıkı finansal kuralları nedeniyle kalmasının kulübün geleceğini tehlikeye atabileceğini söylemişti.