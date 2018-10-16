Başakşehir'den Arda Turan'a 2.5 milyon TL para cezası

Medipol Başakşehir kulübü şarkıcı Berkay ile kavgası yargıya taşınan Arda Turan'a 2.5 milyon TL para cezası verdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Arda Turan'ın Emirgan'daki bir eğlence mekanında şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadığı kavgayla ilgili olağanüstü toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Milli takım maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında futbolcumuzun işlediği iddia edilen ve medyaya yansıyan fiillerinin İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün etik ve profesyonel anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtmek isteriz" denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, kendisini 2 milyon 500 bin lira para cezası ile cezalandırdığımızı, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz."

​GÜMÜŞDAĞ: TFF HERHANGİ BİR CEZA YAPTIRIMI UYGULAMADI, ANTRENMAN VE MAÇLARA DEVAM EDECEK

Öte yandan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'a verilen ceza sonrası oyuncunun futbol takımındaki geleceğiyle ilgili konuştu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, 'Neden kadro dışı bırakılmadı?' yönündeki soruyu şu sözlerle yanıtladı:

"Başakşehir'in sözleşmeli oyuncusu olduğu için profesyonel yükümlülüklerini yerini getirmesi gerekiyor. TFF herhangi bir ceza yaptırımı uygulamadığı için antrenman ve maçlara devam edecek. Bizim şu ana kadar bu iddialarla ilgili suçludur ya da suçsuzdur deme lüksümüz yok. İzinli bir gün de olsa, sabah saatlerinde dışarıda olması bile talimata göre cezadır. Biz bu kararı verdik. Adli karar sonrası ne olur onu zamanı gelince değerlendireceğiz. Olay izin gününde olmuş olsa bile, bizim disiplin anlayışımıza göre sabah saatlerinde olduğu için bir suçtur."