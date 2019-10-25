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Başakşehir'den UEFA sıralaması için kritik galibiyet!

İlk maçta Roma'ya farklı yenilen ama ilk 30 dakikada oyunuyla umut veren, M'gladbach karşısında da galibiyeti son dakikada yediği golle kaçıran Başakşehir, Wolfsberger karşısında bu kez hata yapmadı ve İrfan Can Kahveci'nin golüyle 3 puanı kaptı: 1-0. Temsilcimiz, UEFA sıralamasında rakiplerimizden Avusturya'nın temsilcisini yenerek ülke puanlamasında da önemli bir galibiyet elde etti.

25 Ekim 2019 Cuma 09:43
Başakşehir'den UEFA sıralaması için kritik galibiyet!

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda Başakşehir ile Wolfsberger karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazanarak ilk galibiyetini aldı. Ayrıca UEFA sıralamasındaki rakiplerimizden Avusturya’nın bir takımına da puan vermemiş oldu!

Geçen hafta Mönchengladbach’yı son dakika golüyle elinden kaçıran Okan Buruk’un öğrencileri maç boyunca etkili oynadı. Girdiği pozisyonlarda Wolfsberger kalecisi Kofler’i geçemeyen Başakşehir, 78. dakikada İrfan Can Kahveci’nin şık çalımını ve aynı güzellikteki şutunu beklemek zorunda kaldı.

Temsilcimiz 1-0 öne geçtiği mücadelenin geride kalan dakikalarında bu skoru korumayı başararak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Başakşehir 7 Kasım Perşembe günü Wolfsberger ile grubun 4. hafta maçında karşılaşacak ve maç saat TSİ 23.00’de başlayacak.

Grubun diğer maçında Roma, sahasında Mönchengladbach ile son dakikada yediği penaltı golüyle 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçlarla Roma 5 puanla lider, Wolfsberger 4 puanla 2. sırada, temsilcimiz Başakşehir 4 puanla 3. sırada yükseldi. Mönchengladbach 2 puanla 4. sırada yer aldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 46 Azubuike), Mehmet Topal, Visca (Dk. 90 Uğur Uçar), İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen (Dk. 64 Robinho), Crivelli

Wolfsberger: Kofler, Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz (Dk. 90+1 Schmerböck), Leitgeb, Schmid, Liendl, Ritzmaier, Niangbo (Dk. 75 Schmidt), Weissman

Gol: Dk. 78 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 4 Leitgeb, Dk. 37 Sollbauer, Dk. 66 Liendl (Wolfsberger), Dk. 22 Crivelli, Dk. 30 Gulbrandsen, Dk. 44 Skrtel (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada sol kanattan gelişen konuk ekibin atağında Niangbo’nun ceza yayı önüne çevirdiği topa, Leitgeb gelişine sert vurdu. Kaleci Mert sağına uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Hızlı gelişen Wolfsberger’in atağında, Ritzmaier’in yaklaşık 25 metreden çektiği şutta, kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere yumrukladı.

31. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, sol kanatta topla buluşan Gulbrandsen ceza sahasına girmeden şutunu attı, top uzak direk dibinden az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

46. dakikada turuncu-lacivertli takımın sağ kanattan gelişen atağında Caiçara, yerden penaltı noktası üzerine pasını gönderdi. İrfan Can Kahveci’nin istediği gibi vuramadığı top yandan auta çıktı.

49. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Azubuike, sağ kanattan bindiren Visca’ya pasını attı. Visca, ceza sahasına girdikten sonra açısını düzeltti ve ayak içiyle şutunu attı. Kaleci Kofler’den dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

63. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci çalımlarla ceza sahasına yaklaştı. İrfan Can, ceza sahası önünde uygun pozisyondaki Visca’ya pasını attı. Bu oyuncunun şutunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

78. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. İrfan Can Kahveci, Azubuike’nin uzun pasıyla sol kanatta topla buluştu. Ceza sahası içinde rakibinden çalımla sıyrılan İrfan Can, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

86. dakikada turuncu-lacivertli takım ikinci gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Robinho, ceza sahasına girdi, önündeki rakibine rağmen plase vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

89. dakikada ev sahibi ekip net bir fırsatı daha kullanamadı. Hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Caiçara ile duvar pası yapan Visca ceza sahasına girdi, topuk ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleciyi geçti, son anda savunma topu çizgi önünde uzaklaştırdı.

Karşılaşma turuncu-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirUEFA
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