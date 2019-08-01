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Başarılı antrenörler ödüllendirildi

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:55
Başarılı antrenörler ödüllendirildi

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından tamamlanan sezonun ardından yapılan ödül töreni sonrasında ligleri daha sonra tamamlanan KKTCELL Kadınlar ligi ile Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.ligde başarılı olan antrenörlere de ödüller önceki akşam verildi.

Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerin tarafından 2018-2019 futbol sezonu sonunda liglerinde başarılı olan antrenörleri de belirlenerek ödüllendirildi. Katılımcılar Eziç Restorant’da güzel bir ortamda gerçekleştirilen yemekli ödül törenine Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Süleyman Göktaş’ın son anda çıkan acil işlerinden dolayı katılamadığı geceye,  2.başkan vekili Turgay Kara, Genel Sekreter Hişam Tarazi bazı yönetim kurulu üyeleri, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Burhan Gürkan, Asbaşkan Şükrü Burağan ve ödül alan teknik direktör ve antrenörler katıldı.

Güzel Ortamda Ödüllendirme

Gecede kısa bir konuşma yapan 2.başkan vekili Turgay Kara, sezon boyunca ligi mücadelesinde göstermiş oldukları başarıdan dolayı antrenörleri kutlayarak başarılarının devamını diledi. 2018-2019 Futbol sezonunda BTM 2.lig şampiyon antrenörler, KKTCELL Kadınlar liglerimizde ilk üçe giren antrenörlerimize ödüller Antrenörler Derneği ikinci başkan vekili Turgay Kara, Genel Sekreter Hişam Tarazi, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Cantürk, Osman Yıldızev, Aşkın Meşeli, Mahmut Yaman tarafından verildi.

KKTCELL KADINLAR LİGİ 

Şampiyon Mağusa Spor Akademisi 

Teknik Direktör Ahmet Ogan

Antrenör Şerif Ogan

2.Akdeniz Spor Birliği

Teknik Direktör Serhat Deniz

Antrenör Ümmühan Baş

3.Göçmenköy   

Antrenör Önder Mutsuzlar

Antrenör Münür Çavuş

BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI (BTM) 2.LİG

Şampiyon İncirli 

Antrenör Evren Bahtıkara

Yardımcı Antrenör Özkan Gaziler

Şampiyon Dikmen Gücü

Teknik Direktör Mustafa Kemal Özçığ

Şampiyon Gülgün Süt Düzova 

Antrenör Umut Güden

Şampiyon 1461 İskele Trabzon 

Antrenör Lütfü Köksal

Şampiyon Yarköy 

Antrenör Abbas Osum

BRT

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği
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