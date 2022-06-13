Basketbol Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe

Basketbol Süper Ligi play-off finalinin dördüncü maçında Anadolu Efes'i deplasmanda 92-80 mağlup ederek seriyi 3-1 yapan Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu şampiyonu oldu.

İlk periyot

Müsabakaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 11-7 üstün geçti. Son bölümde Guduric'in serbest atışlarıyla farkı çift hanelere (10-21) taşıyan sarı-lacivertliler, çeyreği 24-12 önde kapattı.

İkinci periyot

İkinci çeyreğe de etkili başlayan sarı-lacivertliler, 11. dakikada Şehmus Hazer'in basketiyle farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 12-28. Savunma sertliğini artıran Anadolu Efes, 15. dakikada Larkin'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle farkı tek hanelere çekti: 24-33. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 41-35 üstün gitti

Üçüncü periyot

İkinci yarıya etkili başlayan Anadolu Efes, Singleton'ın 22. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 1 sayıya indirdi: 42-43. Vesely ve Henry'nin basketleriyle toparlanan Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 55-50 önde geçti. Melih Mahmutoğlu'nun 27. dakikadaki üç sayılık atışıyla farkı yeniden çift hanelere (50-61) yükselten Fenerbahçe Beko, final periyoduna 70-61 önde girdi.

Son periyot

Son çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 33. dakikada Booker'ın basketiyle farkı 14 sayıya çıkardı: 65-79. Üstün oyununu sürdüren ve 36. dakikada farkı 19 sayıya (68-87) kadar taşıyan sarı-lacivertliler, baştan sona üstün götürdüğü müsabakada parkeden 92-80 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Vesely 18, De Colo 17 sayı kaydetti.

Acun ve Emre de tribündeydi

Karşılaşmayı Acun Ilıcalı ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da izledi. Ayrıca Avrupa Ligi CEO'su Jordi Bertomeu, müsabakayı Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ile takip etti.

Anadolu Efes: 80 - Fenerbahçe Beko: 92

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti, Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli

Anadolu Efes: Larkin 10, Micic 10, Bryant 10, Singleton 17, Pleiss 17, Buğrahan Tuncer 3, Dunston 8, Erten Gazi, Egemen Güven, Ömer Can İlyasoğlu 3, Yiğitcan Saybir 2

Fenerbahçe Beko: Henry 6, De Colo 17, Biberovic 3, Vesely 18, Booker 9, Metecan Birsen 4, Şehmus Hazer 5, Melih Mahmutoğlu 13, Guduric 16, Ahmet Düverioğlu 1

1. Periyot: 12-24

Devre: 35-41

3. Periyot: 61-70

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonu kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ING Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol takımı ile taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, Anadolu Efes’i yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve iki güzide kulübümüzün karşı karşıya geldiği ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'i yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko’yu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Fenerbahçe Beko’ya başarılar diliyor, Anadolu Efes'i de finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum."