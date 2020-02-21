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Basketbolda kupa finalinin adı: Koopspor-YDÜ

Basketbol Erkekler Federasyon Kupası’nda ikinci yarı final maçı bu akşam Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynandı.

21 Şubat 2020 Cuma 22:48
Basketbolda kupa finalinin adı: Koopspor-YDÜ
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Basketbol Erkekler Federasyon Kupası’nda ikinci yarı final maçı bu akşam Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Çeyrek finalde DAÜ’yü eleyen Koopspor ile Soyerspor’u saf dışı bırakan GAÜ’nün mücadelesinde gülen taraf Lefkoşa ekibi Koopspor oldu. İlk periyodu çekişmeli geçen maçın ikinci periyodunda oyuna hükmeden Koospor devreyi 53-34 üstün tamamladı, maçı da 83-68 kazanmasını bildi.

Koopspor’da Vucasin Mandic 24, Khwan Fore 15, Kemal Taşçı 14 ve Kercem İnancı 12 sayı üretti. GAÜ’de ise Erdem Tiryakioğlu’nun 22 sayı 12 ribauntluk performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Bu neticenin ardından federasyon kupasında finalin adı Koopspor-YDÜ oldu. Final maçı 25 Şubat Salı akşamı saat 19.00’da Leffkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Anahtar Kelimeler:
Basketbol Erkekler Federasyon Kupası
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