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Bayern Münih yakalandı ama finale kaçmayı bildi!

Bayern Münih 2-0 öne geçtiği finalde iki dakikada 2 gol yediği maçta final biletini Lewandowski'nin penaltısıyla kaptı: 3-2.

25 Nisan 2019 Perşembe 11:04
Bayern Münih yakalandı ama finale kaçmayı bildi!
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Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında deplasmanda Werder Bremen’i 3-2 yenen Bayern Münih finale yükseldi.

Bremen’deki Weser Stadı’nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih, Robert Lewandowski’nin 36. dakikada golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Thomas Müller’in 63. dakikada topu filelere göndermesiyle konuk ekip skoru 2-0 yaptı.

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Werder Bremen 74. dakikada Yuya Osako ve 75. dakikada Milot Rashica ile üst üste 2 gol buldu ve maçta 2-2'lik eşitliği sağladı.

Bayern Münih 80. dakikada Kingsley Coman’ın ceza sahasında düşürülmesi sonucunda penaltı kazandı. Penaltı atışını Robert Lewandowski gole çevirmesiyle Bayern Münih karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Böylelikle Bavyera ekibi Almanya Kupası’nda finale yükseldi. Kırmızı-beyazlılar kupada 23. kez finalde mücadele edecek.

Bayern Münih, 25 Mayıs’ta Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak finalde, dün Hamburg'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Leipzig ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bayern Münih
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