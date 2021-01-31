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Beşiktaş 1-2 Trabzonspor

Beşiktaş sahasında 1-0 öne geçtiği maçta Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar 9 maç sonra ligde kaybederken Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz 77. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

31 Ocak 2021 Pazar 20:09
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Beşiktaş 1-2 Trabzonspor

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırladı. Ligde yükselişini sürdüren iki ekibin karşılaşmasında gülen taraf Trabzonspor oldu.

Trabzonspor'da maça ilk 11'de başlayan Abdülkadir Parmak henüz 20. saniyede sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Lewis Baker, Abdülkadir Parmak'ın yerine oyuna girdi. Beşiktaş'ta ise Rıdvan Yılmaz 13. dakikada sakatlandı ve o da maça devam edemedi. Genç oyuncunun yerine Fabrice N'Sakala maça dahil oldu.

Mücadelede gol perdesi 29. dakikada açıldı. Beşiktaş'ta N'Sakala'nın soldan ortasına kafayı vuran Vincent Aboubakar takımını 1-0 öne geçirdi.

Trabzonspor geriden geldi, maçı çevirdi

Maçta dakikalar 44'ü gösterdiğinde ise Trabzonspor atağında Beşiktaş'ın İspanyol savunmacısı Francisco Montero topu kendi ağlarına gönderdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Trabzonspor 63. dakikada üstünlük golünü buldu. Bordo-mavililer Nwakaeme'nin taşıdığı topta Vitor Hugo'nun şık vuruşunda top ağlara gitti ve skor 2-1'e geldi.

Beşiktaş 10 kişi kaldı

Beşiktaş'ta 64. dakikada Bernard Mensah'ın yerine oyuna giren Dorukhan Toköz, Flavio'ya yaptığı sert faulün ardından direkt kırmızı kartla 77. dakikada oyun dışı kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor geriye düştüğü maçta Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 44 puanda kalırken 45 puanlı Fenerbahçe haftayı lider tamamladı. Trabzonspor ise puanını 36'ya yükseltti.

Beşiktaş 9 maç sonra kaybetti

Beşiktaş bu sonuçla ligde 9 maç sonra kaybetti. Siyah-beyazlılar 2021 yılında ilk kez maç kaybetti. Beşiktaş bundan önceki son yenilgisini 13 Aralık 2020'de Alanyaspor deplasmanında almıştı.

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