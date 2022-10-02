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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi golsüz tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı golsüz beraberlikle tamamlandı.

02 Ekim 2022 Pazar 22:35
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi golsüz tamamlandı



Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki derbi karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede gol sesi çıkmayınca taraflar birer puana razı oldu.

Ligde 4. kez puan kaybı yaşayan Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında elde ettiği beraberlikle puanını 15'e yükseltti.

Ligde bir maçı eksik sarı-lacivertliler ise 7 maç sonunda puanını 14'e yükseltti.

BEŞİKTAŞ'IN GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI

Sezonun ikinci haftasında Corendon Alanyaspor'la berabere kaldıktan sonra üst üste 3 galibiyet alan Beşiktaş, derbiyle birlikte galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Ligin 6. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 7. haftada ise İstanbulspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe maçını da beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, son 3 maçta 2 puan alabilirken, 7 puanlık kayıp yaşadı.

DEPLASMANDA ÜST ÜSTE GOLSÜZ 2. MAÇ

Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanda üst üste ikinci maçında da gol bulamadı.

Teknik direktör Jorge Jesus ile hem ligde hem de Avrupa'da gol yollarında çok etkili bir performansa imza atan sarı-lacivertliler, ligdeki iki deplasman maçında ise suskun kaldı.

Süper Lig'deki ilk deplasman maçında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Fenerbahçe, bir sonraki dış saha mücadelesinde Konyaspor'a 1-0 mağlup olurken Beşiktaş ile de 0-0 berabere kaldı.

WEGHORST DİREĞE TAKILDI

Siyah-beyazlı takım adına karşılaşmanın en şanssız pozisyonu 89. dakikada yaşandı.

Rachid Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Wout Weghorst'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

GHEZZAL 5 MAÇ SONRA

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, 5 maçlık aranın ardından takıma döndü.

Derbiye yedek kulübesinde başlayan Gehzzal, 73. dakikada Dele Alli'nin yerine oyuna dahil oldu.

SERDAR AZİZ FORMASINA KAVUŞTU

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, uzun bir aranın ardından forma giydi.

Sakatlığının ardından kadroya dönen ama hiç süre almayan Serdar, son olarak Rennes maçında yedek soyunmuştu.

31 yaşındaki stoper, Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da oynanan maçtan 75 gün sonra formasına kavuştu.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBeşiktaşMaç
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