Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor.Beşiktaş ile Fenerbahçe bugün kozlarını paylaşacak.
Futbolseverlerin uzun süredir merakla beklediği maçın detayları merak uyandırdı.Bu zorlu maçın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı gündeme geldi.
Süper Lig'de 14 puanı bulunan Beşiktaş 5. sırada yer alırken 13 puanı bulunan Fenerbahçe 7. sırada yer alıyor.Zirve yolunda her iki takımda maçı kazanmak istiyor.
Valerien İsmael ve Jorge Jesus'un derbi performansları merak ediliyor.İşte kritik derbinin merak edilenleri..
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman başlayacak?
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.