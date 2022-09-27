Milli aranın ardından gözler Süper Lig'e çevrilmiş durumda.Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi heyacanı yaşanacak.

Süper Lig'de 14 puanla 4. sırada yer Beşiktaş evinde 13 puanla 6. sırada yer alan Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Futbolseverlerin büyük bir sabırsızlıkla beklediği dev maç öncesinde maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak bu mücadeleye Fenerbahçe taraftarı alınmayacak.Misafir tribünü biletleri Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.

Peki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de başlayacak.Vodadone Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.