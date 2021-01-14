Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın



19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

16 Ocak Cumartesi



13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Fırat Aydınus



16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy



16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor: Halil Umut Meler



19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar



17 Ocak Pazar



13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor: Koray Gençerler



16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek



19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Cüneyt Çakır



18 Ocak Pazartesi



19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Atilla Karaoğlan



19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler