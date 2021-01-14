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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 19. hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

14 Ocak 2021 Perşembe 13:46
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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın

19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

16 Ocak Cumartesi

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Fırat Aydınus

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy

16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor: Halil Umut Meler

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar

17 Ocak Pazar

13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor: Koray Gençerler

16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Cüneyt Çakır

18 Ocak Pazartesi

19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

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