Beşiktaş galibiyet serisini devam ettirme peşinde

Süper Lig’in 14. haftasında Kasımpaşa evinde Beşiktaş’ı ağırlıyor. Kasımpaşa ise Tayfur Havutçu yönetiminde çıkacağı ilk maçı kazanma peşinde. Son beş maçını kazanan Beşiktaş galibiyet serisini Kasımpaşa karşısında da devam ettirmek istiyor. Peki Kasımpaşa Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ SON 5 MAÇINI KAZANDI

Beşiktaş, son 5 lig maçında rakiplerine üstünlük kurmayı bildi.

Siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü beraberliğinin ardından Galatasaray (1-0), Antalyaspor (2-1), Yukatel Denizlispor (1-0), İttifak Holding Konyaspor (1-0) ve İstikbal Mobilya Kayserispor (4-1) maçlarını kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı 2-1 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 yenen Beşiktaş, resmi maçlarda üst üste 7 galibiyete imza atmayı başardı.

Son 3 deplasman maçında yenilmedi

Siyah-beyazlı ekip, son 3 deplasman maçında mağlup olmadı. Süper Lig'in ilk 3 dış saha maçında Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gaziantep FK'ye 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 yenilen Beşiktaş, ardından MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalıp, Antalyaspor'a 2-1 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 üstünlük sağladı.