Beşiktaş ile Mandzukic görüşmeleri başladı

Beşiktaş’ta transfer hareketliliği başladı.



Sezonun 2. yarısı öncesi kadrosuna bir forvet katmak isteyen Siyah Beyazlılar'da ilk hedef Mario Mandzukic.



Geçen sezon Al-Duhail takımında oynayan Hırvat oyuncu, bu sezon bir kulüple anlaşmadı.



Serbest durumda olan 34 yaşındaki forvete 6 aylık sözleşme sunan Beşiktaş, cevap bekliyor.



Daha önce yapılan görüşmede Beşiktaş’tan 3.5 yıllık kontrat isteyen Mandzukic, kararını kısa sürede iletecek.



Siyah Beyazlılar'ın Hırvat oyuncuya sunduğu teklifte, bu sezon göstereceği performansa ve oynayacağı maç sayısına göre sözleşmesinin uzatılması maddesi de yer alıyor.