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Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

06 Haziran 2020 Cumartesi 14:56
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Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenman; yarım sahada değişmeli olarak yapılan çift kale maç, kondisyon koşuları ve şut çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli olarak geçirecek siyah-beyazlılar, hazırlıklarına pazartesi günü saat 11.00'de antrenmanla devam edecek.

N'KOUDOU'NUN DURUMU PAZARTESİ BELLİ OLACAK

Öte yandan sol ön uyluk adalesinde ödem olduğu gerekçesiyle bir süredir antrenmanlarda yer almayan Kevin N'Koudou'nun durumu pazartesi günü yapılacak kontroller sonrasında belli olacak. Fransız futbolcunun kontrollerinin ardından antrenmanlarda alması halinde Antalyaspor maçında forma giymesi bekleniyor. 

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Beşiktaş
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