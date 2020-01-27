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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi

Beşiktaş teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 17:28
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getirdi. 4 büyükte forma giyen Sergen Yalçın, Beşiktaş altyapısında yetişti.

47 yaşındaki teknik adam ile Beşiktaş 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. 

SERGEN YALÇIN KİMDİR?

Beşiktaş’ta 6 sezonda 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı, 1 de TSYD Kupası sevinci yaşadı.

1997’de rekor transfer ücretiyle, 1 trilyon 150 milyar liraya, İstanbulspor da forma giydi.

Yalçın, 10 sezon top koşturduğu siyah-beyazlı takımda 309 Süper Lig maçına çıktı ve 87 gol attı. Bu sezon Süper Lig’in ilk yarısında BtcTürk Yeni Malatyaspor’u çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam, devre arasında
kulüpten ayrılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşSergen Yalçın
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