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Beşiktaş'tan KAP açıklaması

Beşiktaş, Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

25 Mart 2022 Cuma 09:52
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Beşiktaş'tan KAP açıklaması
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Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Ayrıca kulüpten yapılan açıklamaya göre, Valerien Ismael ile Vodafone Park'ta saat 15.00'te imza töreni ve basın toplantısı gerçekleştirilecek.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşValerien Ismael
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