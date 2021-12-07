Beşiktaş turnuvayı puansız tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Beşiktaş, Borussia Dortmund'a konuk oldu.

Turnuvada bundan önce oynadığı 5 maçtan da yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılar son maçta da mağlubiyetten kurtulamadı.

Borussia Dortmund sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılırken Alman ekibine golleri Marco Reus (2), Erling Haaland (2) ve Donyell Malen getirdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş turnuvayı puan alamadan kapatırken Borussia Dortmund ise 9 puanla üçüncü olarak UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.

C Grubu'nda Ajax 6 maçından da galibiyetle ayrılarak 18 puanla lider olurken Sporting ise 9 puanla ikinci sırada yer aldı ve son 16 turuna yükseldi.