Beşiktaş’ın rakibi Leipzig

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Beşiktaş, bu akşam 21.45’te sahasında Alman ekibi RB Leipzig’i ağırlayacak. Mücadeleyi Rusya Futbol Federasyonu’ndan Sergei Karasev yönetecek, yardımcı hakem olarak ise Anton Averianov ve Tikhon Kalugin görev yapacak.

VODAFONE PARK’TA İLK GALİBİYET PEŞİNDE

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu ilk maçında Porto deplasmanından 3 puanı 3-1’lik skorla alan siyah-beyazlılar, Devler Ligi’nde üst üste ikinci galibiyeti almanın hesaplarını yapıyor. Alman ekibi RB Leipzig’i de evinde devirmeyi hedefleyen Kartal, Vodafone Park’taki ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini almak istiyor.

DERBİ SONRASI MORAL PEŞİNDE

Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan siyah-beyazlı ekip, zorlu mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Quaresma, Atiba ve Oğuzhan Özyakup’un kırmızı kart gördüğü karşılaşmada Teknik Direktör Şenol Güneş ise hakem Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderilmişti. Olaylı derbiden çıkan Beşiktaş, Fenerbahçe mağlubiyetini Leipzig, galibiyeti ile unutmanın peşinde.

ADRİANO ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Süper Lig’in 5. haftasında oynanan Atiker Konyaspor mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan ve derbide forma giyemeyen Brezilyalı savunma oyuncusu Adriano, Leipzig karşısında Teknik Direktör Şenol Güneş’in görev vermesini bekleyecek. Takımla birlikte antrenmanlara başlayan Adriano’nun Şenol Güneş’in forma şansı tanıması halinde sağ bekte görev yapması bekleniyor.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg, Demme, Sabitzer, Keita, Forsberg, Werner, Augustin

MAÇ HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin saat 21.45’te başlayacak olan mücadelesi, TRT 1’den naklen yayınlanacak.