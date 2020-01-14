Beşiktaş’ta kriz çözüldü! Hasic’te mutlu son…

Kartal, yılan hikâyesine dönen Ajdin Hasic transferinde mutlu sona yakın. Siyah-beyazlı yönetim, 18 yaşındaki Boşnak yıldızın menajerine geçmiş yönetimden verilen 1.7 milyon Euro'luk imza parası taahhütünün yarısını ödemeye karar verdi.

Yönetim, 850 bin Euro'luk teklifini Hasic'in menajerine iletti. İki taraf kısa sürede anlaşma sağlayacak. Gelecek vaat eden yıldızlar arasında gösterilen Ajdin Hasic için son kararı Abdullah Avcı verecek.

Teknik ekip, onay verirse 14 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş'ta 1 yabancıyla yolların ayrılması gündeme gelecek.