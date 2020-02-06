Beşiktaş’tan yeni proje! Kurtuluş yuvada…

Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığında Beşiktaş yönetimi, maddi sıkıntılara çözüm arayışlarını sürdürüyor.

Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın’ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, kritik dönemde kulübe nefes aldıracak yeni bir proje için kolları sıvadı. Hazırlık aşamasında olan yardım kampanyası için Kartal yuvalarında satışa sunulmak üzere ürünler tasarlanıyor.

Valilikten bu konuyla ilgili izin alacak olan yönetim, ilk aşamada 100 milyon TL'lik bir gelirin sahibi olmayı hedefliyor. Bilindiği gibi Fenerbahçe, ‘Fener ol' kampanyası düzenlemiş ve 150-200 milyon TL'lik bir gelirin sahibi olmuştu.

Beşiktaş da sarı-lacivertli kulübün kampayasına benzer bir çalışma yürütüyor.