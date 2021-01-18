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Bir rüya benim için de gerçekleşiyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, İstanbul'a geldi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 09:25
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Bir rüya benim için de gerçekleşiyor

Fenerbahçe’nin Mesut Özil rüyası gerçek oldu. Sarı-lacivertli kulüp yıldız futbolcuyu İstanbul’a getirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sahip olduğu şirkete ait özel uçak, bir dünya yıldızı olan Mesut Özil’i almak için İstanbul’dan Londra’ya gitti. Uçağa Türk ve Fenerbahçe bayrakları asıldı.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen uçaktan eşi ve çocuğuyla inen Mesut Özil'i, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu karşıladı.

Londra'da iki kez Covid-19 testi uygulanan ve 4 gün evinde karantinada kalan Mesut Özil, Sağlık Bakanlığı'nın kuralları gereği İstanbul'da karantinada kalacak.

"ÇOK HEYECANLIYIM ÇÜNKÜ BEN HER ZAMAN FENERBAHÇELİYDİM"

Mesut Özil, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde FBTV'ye yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıyım. Çünkü ben her zaman Fenerbahçeliydim. Sadece Fenerbahçe için değil, benim için de bir rüya gerçekleşiyor. Formayı giymeyi bekliyorum, takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. Heyecandan başka bir şey diyeceğim yok... İnşallah her şey güzel olacak, hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı. 

Fenerbahçe taraftarının kendisine desteğiyle ilgili olarak ise Mesut Özil "Allah razı olsun onlardan. Her zaman beni destekliyorlar. Fenerbahçeli olarak her zaman biliyoruz ne kadar büyük camia olduğunu. Yine gösterdiler. Çok mutluyum, inşallah teşekkürlerimi onlara sahada sunarım. Hayırlısı olsun" şeklinde konuştu. 

Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil’in tanıtım ve imza töreniyle ilgili süreci daha sonra açıklayacak.

Son Güncelleme: 18.01.2021 10:28
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