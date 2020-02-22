Bitmiş futbola bir balta da siz vurmayın

K-Pet Süper Lig'in 20. haftasında dün akşam Lefkoşa'da oynanan maçta Gençlik Gücü'ne 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda büyük yara alan Doğan Türk Birliği'nin kulüp başkanı Bayar Piskobulu, az önce kendisine ait sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Piskobulu açıklamasında sadece Gençlik Gücü maçı değil birçok maçla ilgili DTB'ye karşı yapılan hakem hatalarını gündeme getirerek "Futbolun katili olmayın ; zaten ülkede bitmiş tükenmişliği yaşayan futbolumuza da bir balta da siz vurmayın . Verilen emeklere saygı duyun. Futbol zaten tükenmişliği fazlasıyla yaşıyor." ifadelerini kullandı.

DTB BAŞKANI BAYAR PİSKOBULU'NUN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

"Öncelikle şunun bilinmesini isterim bu yazı kimseyi hedef göstermek için değildir . Sporun içinde olan ve bizler gibi olmazsa olmazımız olan bazı spor yazarları , Merkez Hakem kurulundaki arkadaşlar ve tüm yetkililer için yazdığımı belirtip ; dişleri sıkarak bekle be bayarcık da görün sen diyecekler olacağını bilerek yoruma açık kısımları kapatıyorum. Yetersizliğe sığınanlar varsa yetersizliğin gereksinimleri çözüm odaklı bertaraf edilmezse herkesin verdiği emeklere yazık olur ve ölmüş bitmiş futbolumuz her geçen gün daha da yerin dibine girer . Futbolun içinde olduğum günden beri hep niyete baktığıma , art niyetin olmadığına inanırdım . Her zaman ağzımdan acı bir söz çıkmamasına çok dikkat etmişimdir. herkesin değil ama belli bir kesmin art niyeti olduğuna ve yetersizliğin önüne geçememedeki niyete artık kötü niyet diye kanaat getirdim . Gülen yüzlerin dosthane tebessümlerin ardından kendi yaptıkları işe saygı göstermedikleri gibi başkalarına da göstermiyorlar . İlk devre yak Cihangir magosa maçlarını kaybettik suçu kendimizde aradık. Gerek biz atamadık gerekse rakip bizden daha iyi idi. Ama Çetinkaya maçında 1.5 metre içerdeki müdahale dışarıya çıkartılısa 2. Devre yak maçında dışardaki müdahale içeriye taşınırsa Göçmenköy maçında su içen el ile müdahale ki birçok değişik yoruma neden oldu neden içeriye taşınmaz . Başka takım futbolcuları tekme tokat girerken sarı kartlar ile geçiştirmek görmedim demek ( yan hakem 4. Hakem gözlemci de dahil ) başka bir maçta top ele vurup penaltı verilmiyorsa ( bütün yorumlar penaltı ) dönen top penaltı verilmeyen takım leyhine penaltı oluyorsa ; akşamki maçta rakip takıma bu kadar yere yatmada oyunu çalmaya (saygı ve terbiye seviyesi aşılarak) müsamaha edilirse buz gibi gol verilmezse niyetler hakkında artık şüphe ederim. Ben kötü olabilirim ama Çetinkaya maçındaki gibi bana o şansı vereceksin ben değerlendirmezsem o benim hatam olur. Futbolun katili olmayın ; zaten ülkede bitmiş tükenmişliği yaşayan futbolumuza da bir balta da siz vurmayın . Verilen emeklere saygı duyun. Futbol zaten tükenmişliği fazlasıyla yaşıyor. Bildiğiniz gibi bu hafta sonu ercan İstanbul seferleri çok yoğun. Saygısızlığa gerek yok çünkü herkesin bir sabır sınırı vardır yok olmaya kendi egolarınız için daha fazla çanak tutmayın ."