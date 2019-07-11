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Bora Altıntaş'tan önemli başarı

Ülkemizdeki extreme sporu BMX'in öncüsü, genç yıldız Bora Altıntaş'tan önemli başarı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:33
Bora Altıntaş'tan önemli başarı

Ülkemizdeki extreme sporu BMX'in öncüsü, genç yıldız Bora Altıntaş kariyerindeki dereceleri ve üstün performansı sayesinde İngiltere’nin Bristol şehri yakınlarında düzenlenen NASS uluslararası spor festivali BMX street profesyonel kategorisinde yarışmaya hak kazandı.

11-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan yarışmada X Games, Simple Session, BMX Cologne şampiyonlukları bulunan Bruno Hoffmann, Alex Donanchie, Felix gibi dünyaca ünlüler ile ayni kategoride yarışacak olan Bora NASS' ta Türkiyeyi temsil edecek.

Yarışmaya davet alabilmesini sürekli ve disiplinli çalışma, sağlıklı beslenme ve uluslararası sponsorluklarına bağlayan Bora Altıntaş festivalde müthiş bir atmosfer olduğunu, BMX sporuna başlarken idolü olan sürücüler ile ayni kategoride yarışacak olabilmenin ise kendisini inanılmaz heyecanlandırdığını söyledi.

Amerika, Türkiye, Almanya ve Kıbrıs’tan sponsorları bulunan Bora'nın henüz 16 yaşında Güney Kıbrıs şampiyonluğu, Türkiye ikinciliği ve Yunanistan'da da dördüncülük dereceleri var. Şu an 18 yaşında olan Bora'yı kariyerinde ilk kez böylesine ciddi bir uluslararası yarışmaya katılacak.

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Son Güncelleme: 11.07.2019 18:53
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