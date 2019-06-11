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Böylesi yok: 30 maçta tam 329 gol attılar!..

11 Haziran 2019 Salı 14:45
Böylesi yok: 30 maçta tam 329 gol attılar!..
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Barcelona'da çılgın rekor: 30'da 30, 329 gol

Altyapısından oluşturduğu sistem ev yetiştirdiği futbolcular ile dünya futbolunda önemli bir yer edinen Barcelona, kız futbolunda da dikkat çeken bir uygulamaya imza atarak, ulaşılması güç bir rekora imza attı.

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Böylesi yok: 30 maçta tam 329 gol attılar..

Barcelona'nın U12 kız futbol takımı, 30 maçta 30 galibiyet alırken, tam 329 gol atıp, kalesinde sadece 26 gol gördü. Onların hemen arkasında yer alan Sporting ise sadece 66 gol sevinci yaşadı.

İspanya Futbol Federasyonu, 16 yaş seviyesine kadar kız ve erkeklerin karışık olduğu takımlar kurmaya izin veriyor ve rekor kıran bu takımda erkekler de yer alıyor.

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