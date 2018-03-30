Bozkurt: "MTG Akademi’yi aldığımız noktadan çok daha ileriye taşıdık"

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt, Yönetim Kurulu ve üyelerin katılımıyla gerçekleşen kurulda, katılan tüm üyelere mali raporlar doğrultusunda hazırlanan gelir ve giderlerin ayrıntılı bir şekilde açıklandığı kitapçıklar dağıtıldı.

Divan Kurulu’na oy çoğunluğu ile Mehmet Özarman, Uğur Kiraz ve Serdar Canaltay seçildi. Divan Kurulu Başkanı Mehmet Özarman, kurul toplantısına başlamadan önce tüm katılımcıları 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı Duruşu’ndan sonra Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt ve MTG Mali İşler Sorumlusu Mehmet Sabancı birer konuşma gerçekleştirdi.

Bozkurt: “1 yıllık süreçte yönetim kurulu ile birlikte büyük bir çaba sarf ettik”

MTG Başkanı Koral Bozkurt , yaptığı konuşmada öncelikle mali genel kuruluna katılan tüm üyelere teşekkür etti Bozkurt, düzenlemiş oldukları mali genel kurulun Mağusa Türk Gücü’nün ilk resmi kurulu olduğunu belirterek, 1 yıllık süreçte yönetim kurulu ile birlikte çok büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Bozkurt, Mağusa Türk Gücü olarak planladıkları ve hak ettikleri yere en kısa zamanda ulaşacaklarını, ve tüm çalışmalarının ise bu yönde olduğunu belirtti. En küçük yaş grubundan A Takım seviyesine kadar kulübe bir çok transfer kazandırdıklarını belirten Bozkurt, tesisleşme yönünde de kulübün geleceğinde rol oynayacak 3 tane projeyi ürettiklerini belirtti. Bu projelerin hayata geçirildiği an Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü’nün ileride kendi ayakları üzerinde durması adına önemli projeler olacağını belirten Bozkurt, bu projeler ile ilgili de şu an da iyi bir şekilde ilerlediklerini kaydetti.

Bozkurt: “Sportif anlamda MTG Akademi’yi aldığımız noktadan çok daha ileriye taşıdık”

MTG Başkanı Koral Bozkurt, kendileri için akademinin, U-15’in ve Genç Takım’ın çok önemli olduğunu belirtirken, görevi devraldıkların da 30 adet kayıtlı öğrencilerinin bulunduğunu, fakat kendilerinin göreve geldikten sonra bu rakamı 182’ye çıkardıklarını söyledi. Bozkurt, kendilerinden önceki yönetimlerde akademinin çok zayıf olduğunu, kendilerinin ise sportif anlamda MTG Akademi’yi aldıkları noktadan çok daha ileriye taşıdıklarını söyledi. Bozkurt, her yaş grubuna oyuncu alımı yaparak iyileştirmeye gittiklerini, bunu da yaparken tek düşüncelerinin ileride Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü’nü ayakta tutacak olanın bu çocukların olacağını, ve her geçen gün akademinin daha iyiye gittiğini söyledi.

Bozkurt: “DAÜ ile imzaladığımız protokol bizler için çok önemlidir”

Koral Bozkurt, kulüp olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi ile imzaladıkları protokolün kendileri için çok önemli olduğunu söylerken, genç takım da forma giyen tüm gençlerin üniversiteye gittikleri zaman üniversite bursu kazanacağını belirtti. Bozkurt, ailelerin, MTG’ye daha sıcak bakma ve zaman içerisinde hem eğitimli hem de başarılı sporcular yetiştirmek adına önemli bir protokole imza attıklarını belirtti.

Bozkurt: “Ciddi anlamda gelir ve giderlerimiz oldu"

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü Başkanı Koral Bozkurt, 1 yıl içerisinde ciddi anlamda gelir ve giderlerinin olduğunu, gelirlerinin yaklaşık 2 milyon 727 bin 280 TL gibi bir rakam olduğunu, giderler olarak da 4 milyon 651 bin 693 TL gibi rakamlar olduğunu söyledi. Bozkurt, giderlerden, geçmiş yönetimin borcu, inşaat ve saha yenileme ve en önemlisi transfer harcamalarının toplamda 2 milyon 700 bin TL gibi bir rakam tuttuğunu bu rakamı çıkaracak oldukları zaman denk bir bütçe ile hareket ettiklerini ve bu yıldan sonra da kulübün denk bir bütçe ile hareket edeceğini belirtti. Amaçlarının alt yapıya daha çok önem vererek daha az transfer yapmak ve daha çok oyuncu satmak olduğunu belirten Bozkurt, bunları gerçekleştirdikleri zaman bütçeyi daha da dengeli hale getireceklerini belirtti.

Bozkurt: “İlerleyen yıllarda finansal olarak KKTC’nin en güçlü kulübü olacağız”

Bozkurt, hayata geçirecekleri projelerden ciddi bir gelir beklediklerini, örnek olarak kulüp lokallerinin ayda cüzi bir miktar gelir sağladığını ancak lokalin iyileştirildiğinde ayda 400-500 bin Tl gibi bir katkı sağlayacağını belirtti. İlerleyen zamanlarda altyapının ve tüm kurumların tamamen düzgün çalıştığında bütçelerine daha fazla katkı sağlayacaklarını kaydeden Bozkurt, ilerleyen yıllarda finansal olarak KKTC’nin en güçlü kulübü haline geleceklerini belirtti. Bugüne kadar kendisine ve yönetim kuruluna destek veren herkese teşekkür eden Bozkurt, üye sayısının artmasını temenni ederken katılan herkese bir kez daha teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt’un konuşmasının ardından kürsüye kulübün Mali İşler Sorumlusu Mehmet Sabancı davet edildi. Sabancı, öncelikle katılan herkese özverileri için teşekkür ederek sözlerine başladı. Kulübün ilk defa bu şekilde bir mali genel kurul gerçekleştirdiğini belirtti. Sabancı, daha sonra mali genel kurulu 3 ayrı başlıkta topladıklarını, gelirleri, giderleri ve kulübün bilançosunu ayrı ayrı detaylı bir şekilde katılımcılara aktardı. Sabancı’nın konuşmasından sonra Divan Kurulu Başkanı Mehmet Özarman, böylesine şeffaf ve her detayın anlatıldığı bir mali genel kurulun ilk defa gerçekleştirildiğini belirtirken, emeği geçen herkese, Kulüp Başkanı Koral Bozkurt ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, mali raporun aklanmasına karar vererek, katılan herkese teşekkür etti.