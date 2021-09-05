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Brezilya-Arjantin maçı öncesi ilginç olay!

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Breziya-Arjantin maçı öncesi ilginç bir olay yaşandı.

05 Eylül 2021 Pazar 22:30
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Brezilya-Arjantin maçı öncesi ilginç olay!

Brezilya Ulusal Sağlık Denetleme Kurulu, yanlış bilgi vererek sağlık protokolünü ihlal ettiği gerekçesiyle Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'nın sınır dışı edilmesini istedi. Konuya ilişkin açıklama yapan CONMEBOL, 4 futbolcunun da müsabakada forma giyeceğini duyurdu.

Son olarak COPA Amerika finalinde karşı karşıya gelen Brezilya ve Arjantin, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde yeniden rakip oldu. Oynanacak dev maç öncesinde ise ilginç bir gelişme yaşandı.

YANLIŞ BİLGİ VEREREK SAĞLIK PROTOKOLÜNÜ İHLAL ETTİKLERİ İDDİA EDİLDİ

NTV Spor'un TYC Sports'tan aktardığı habere göre; Brezilya Sağlık Kurulu, Arjantinli 4 futbolcu Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'nın yanlış bilgi vererek sağlık protokolünü ihlal ettiği gerekçesiyle 4 oyuncunun karantinaya girmesi için sınır dışı edilmesini istedi. CONMEBOL, 4 futbolcunun da müsabakada forma giyeceğini açıkladı.

Son Güncelleme: 05.09.2021 23:05
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