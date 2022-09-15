Künye
Kıbrıs 32
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını öldürmüştü! İstinaf talebi reddedildi...
İstinaf talebi reddedildi
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Kürek sapıyla adam dövdü
Kürek sapıyla adam dövdü
banner107

Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

15 Eylül 2022 Perşembe 19:09
42 Okunma
Bugün hangi maçlar var?


Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

UEFA Avrupa Ligi Rennes - Fenerbahçe takımları karşı karşıya geliyor. 15.09.2022 | Perşembe günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, CBC Sport, Exxen aracılığıyla naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi M.Başakşehir - Fiorentina takımları karşı karşıya geliyor. 15.09.2022 | Perşembe günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, TV 8 Buçuk, Exxen aracılığıyla naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor - Kızılyıldız takımları karşı karşıya geliyor. 15.09.2022 | Perşembe günü saat 19:45 ile başlayacak müsabaka, Exxen aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Anahtar Kelimeler:
MaçFutbolSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basketbolun gündemi spor basını ile paylaşıldı
Basketbolun gündemi spor basını ile paylaşıldı
Ronaldo büyük teklifi reddetti
Ronaldo büyük teklifi reddetti
Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman?
Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim