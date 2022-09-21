Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
- 13:00Mito - VerdyJaponya J2 LigiBilyoner TV
- 13:00V Varen Nagasaki - TochigiJaponya J2 LigiBilyoner TV
- 13:00Anyang - Daejeon CitizenGüney Kore 2.LigiBilyoner TV
- 13:30Seoul E Land - GyeongnamGüney Kore 2.LigiBilyoner TV
- 15:45Stefan KuntzBasın ToplantısıA Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber
- 16:30Milli TakımAntrenmanA Spor, TRT Spor, beIN Sports Haber
- 21:45İskoçya - UkraynaUEFA Uluslar LigiS Sport Plus, S Sport 2